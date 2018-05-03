Пропавший на Донбассе украинский военный находится на неподконтрольной территории, – штаб ООС. Новости

Пропавший 2 мая в районе Широкино (Донецкая обл.) украинский военный пересек линию столкновения и находится на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено следующее: военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию; воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию столкновения; причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен», – сообщили в пресс-центре.

Также сообщается, что по информации украинской разведки, противник принуждает его к публичному интервью для дискредитации Объединенных сил.

«По данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и принуждают данного военнослужащего к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты. Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания. Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и нормами международного гуманитарного права», – сказано в сообщении пресс-центра.