В Енакиево и Донецке произошли два убийства. Новости

В неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Енакиево (Донецкая обл.) произошло два убийства. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что в Буденновском районе Донецка был обнаружен труп 31-летней женщины с колото-резаными ранениями. Подозреваемый мужчина 1991 г. р. задержан. Аналогичное убийство произошло в Енакиево, где местный житель нанес 28-летнему жителю неподконтрольного Украине Углегорска ножевое ранение передней брюшной стенки, от которого тот скончался в больнице.
Всего за минувшие сутки в «ДНР» зафиксировали 11 сообщений о преступлениях, в том числе зафиксировано 1 убийство, 5 фактов причинения телесных повреждений разной степени тяжести, 1 грабеж, 1 случай угона.
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