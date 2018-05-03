В Енакиево и Донецке произошли два убийства. Новости

В неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Енакиево (Донецкая обл.) произошло два убийства. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в Буденновском районе Донецка был обнаружен труп 31-летней женщины с колото-резаными ранениями. Подозреваемый мужчина 1991 г. р. задержан. Аналогичное убийство произошло в Енакиево, где местный житель нанес 28-летнему жителю неподконтрольного Украине Углегорска ножевое ранение передней брюшной стенки, от которого тот скончался в больнице.

Всего за минувшие сутки в «ДНР» зафиксировали 11 сообщений о преступлениях, в том числе зафиксировано 1 убийство, 5 фактов причинения телесных повреждений разной степени тяжести, 1 грабеж, 1 случай угона.

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