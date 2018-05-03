В Горловке под колеса автомобилей попали два пешехода. Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) 27 и 30 апреля произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, водители с мест аварий скрылись. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в ДТП 27 апреля пострадал местный житель. «В 18:15 в Центрально-Городском районе г. Горловки по ул. Минина и Пожарского водитель автомобиля ЗАЗ-1102 синего цвета, двигаясь с территории оптовой базы ООО "Глобус 2", совершил столкновение с мотоциклом VIPER ZS-110, после чего скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

В понедельник, 30 апреля, в ДТП была травмирована 30-летняя женщина. Авария произошла в 9:20 в Никитовском районе Горловки по пр-ту Ленина напротив дома № 227. «Водитель автомобиля оранжевого цвета с номерным знаком 5686, двигаясь со стороны ул. К. Остапенко в сторону ул. Жукова, совершил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения», – сообщили в «полиции».

Как сообщалось ранее, в Горловке во вторник, 1 мая, автомобиль сбил двоих несовершеннолетних и скрылся с места ДТП. Всех виновников аварий разыскивают.

Читайте также: