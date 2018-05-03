Глава СММ ОБСЕ призвал гарантировать безопасность персонала ДФС. Новости

Нужно гарантировать защиту персонала, обеспечивающего работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС), и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом сегодня, 3 мая, заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

«Необходимо гарантировать защиту гражданских сотрудников, обеспечивающих работу Донецкой фильтровальной станции, и гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), которые в настоящее время содействуют обеспечению доступа сотрудников к станции», — сказал Апакан.

«Глава Миссии с обеспокоенностью отметил, что Минские соглашения по-прежнему не соблюдаются. По его словам, время от времени в районе Донецкой фильтровальной станции СММ за день фиксировала сотни нарушений режима прекращения огня, что подвергает риску жизни людей и ставит под угрозу функционирование станции, от работы которой зависит обеспечение питьевой водой более 300 тыс. человек по обе стороны от линии соприкосновения. По словам главы Миссии, эти нарушения совершаются, невзирая на недавно предоставленные гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что стороны обязались прекратить огонь еще в сентябре 2014 года, а в прошлом году достигли понимания, что нужно обеспечить защиту Донецкой фильтровальной станции и других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также подчеркнули, что СММ продолжает, а также готова и в дальнейшем способствовать налаживанию диалога, но, как отметил глава Миссии, «ответственность за благополучие гражданского населения возложена исключительно на стороны».

Напомним, 17 апреля автобус, перевозивший работников ДФС, попал под обстрел. По информации пресс-службы КП «Компания "Вода Донбасса"», 5 сотрудников были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в связи с остановкой ДФС, 18 апреля прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в поселок Бетманово, села Крутая Балка и Верхнеторецкое. 19 апреля Донецкую фильтровальную станцию законсервировали.

На обстрел Донецкой фильтровальной станции отреагировали в США. Также заявление по ситуации на ДФС сделали в штабе АТО. Кроме того, обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции потребовали в ООН.

22 апреля Донецкая фильтровальная станция была запущена.

Читайте также: