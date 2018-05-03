В «ЛНР» произошло смертельное ДТП. Новости

В «ЛНР» водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, получив многочисленные травмы, от которых скончался в больнице. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария произошла 1 мая. «В 17:55, на автодороге М-04, в районе поселка Ящиково, гражданин 1972 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2103, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Перевальскую больницу, где от полученных травм скончался», – говорится в сообщении.