В «ДНР»: Пенсионерка обокрала зоопарк в Докучаевске. Новости

В неподконтрольном Украине Докучаевске (Донецкая обл.) 69-летняя ранее судимая женщина похитила в зоопарке ветви самшита. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что о краже в «полицию» сообщили сотрудники зоопарка. «Была задержана женщина, которая похитила 206 ветвей с 12 формовых кустов самшита. Ею оказалась 69-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления на территории города. Она пояснила, что из ветвей кустарника изготавливала веники для бани и реализовывала, а вырученные деньги тратила на личные нужды», – говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный зоопарку, оценили в более 60 тыс. руб. (25,4 тыс. грн по местному курсу валют на 03.05.2018). «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК ДНР (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – заявили в «полиции».