Нардеп рассказала, сколько погибших на Донбассе военных не идентифицированы. Новости

В Украине идентифицировано по ДНК 554 погибших в зоне АТО (ООС) военнослужащих, 307 погибших не идентифицированы. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook рассказала народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (на фото).

«По состоянию на начало апреля 2018 года по результатам проведенных экспертиз ДНК фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО», – отметила Богомолец.

По ее словам, межотраслевая система ДНК-идентификации, создание которой было инициировано в сентябре 2014 года, позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО.

Нардеп уточнила, что ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. «Сегодня в базе хранится более 1,4 тыс. биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тыс. биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, принадлежат 861 лицу», – сообщила Богомолец.

«Не идентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе», – добавила она.

Ольга Богомолец также призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан.

«Образцы своего ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях, и граждане других государств, которые разыскивают своих родственников, пропавших в зоне проведения АТО», – напомнила нардеп.

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