В Луганске на несколько дней ограничат движение транспорта. Новости

В неподконтрольном украинскому правительству Луганске несколько дней будут действовать ограничения движения транспорта – 3, 5, 7 и 9 мая. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
Отмечается, что 3, 5, и 7 мая ограничения связаны с проведением репетиций праздников.
С 5:00 до 10:00 в Луганске будет перекрыто движение по следующим адресам:
- въезд на ул. Коцюбинского со стороны с ул. Луначарского;
- ул. В.В. Шевченко со стороны ул. 3-я Донецкая;
- ул. Титова;
- ул. Демехина (от ул. Советская до ул. Коцюбинского);
- ул. Лермонтова (от ул. Советская до ул. Коцюбинского);
- ул. П. Сороки (от ул. 18-я линия до ул. 16-я линия);
- ул. 16-я линия (от ул. Советская до ул. Фрунзе);
- въезд на эстакаду со стороны ул. Сараева.
В среду, 9 мая, в Луганске по вышеуказанным адресам движение будет перекрыто с 5:00.
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