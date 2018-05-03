На Донетчине расцвела японская сакура (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) возле Центра внешкольной работы расцвела сакура. Об этом рассказала начальник отдела ЦВР Татьяна Бычек.

«Она зацвела! Первые цветы на японских сакурах», – отметила Татьяна Бычек.

Сакуры были высажены в 2017 году при поддержке Международной организации по миграции в Украине, с которой сотрудничает Центр внешкольной работы. Деревья могли не прижиться у нас, не пережить зиму. И вот этой весной они расцвели.

Напомним, что сакура – национальное дерево Японии, цветение сакуры празднуют на государственном уровне. Праздником для японцев считается весь период цветения.

Источник: Восточный проект

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