В Покровске полицейские изъяли гранату у пассажира такси (Фото). Новости

36-летний житель Покровска пересекал границу города с гранатой. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Покровские правоохранители круглосуточно несут службу на блокпостах. 2 мая во время проверки документов и досмотра личных вещей пассажира такси, который следовал из Покровска, сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату Ф-1. 36-летний правонарушитель пояснил, что изъятый ​​у него боеприпас он недавно нашел и решил оставить себе.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте также: