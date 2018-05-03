В «ДНР» за выходные произошло 36 ДТП, среди пострадавших – дети. Новости

В «ДНР» за выходные в период с 28 апреля по 1 мая произошло 14 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, 19 получили травмы. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что также было зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения. Известно о трех авариях, в которых пострадали дети. «28 апреля в г. Юнокоммунаровск на ул. Ильича водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 9-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В тот же день в ДТП пострадал еще один ребенок. «В Тельмановском районе вблизи с. Красный Октябрь водитель автомобиля "ВАЗ 21099" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы», – заявили в «полиции».

Как сообщалось ранее, в Горловке во вторник, 1 мая, автомобиль сбил двоих несовершеннолетних и скрылся с места ДТП.

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