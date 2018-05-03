«Сотрудничал с разведкой и СБУ»: В «ДНР» мужчину обвиняют в «шпионаже». Новости

В «ДНР» по подозрению в «шпионаже» задержан мужчина. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МГБ Донецкой народной республики».

Согласно сообщению, «по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб» задержан гражданин Украины Виктор Дзыцюк, 1988 года рождения.

«Задержанный осуществлял провоз на территорию ДНР запрещенных предметов, в т. ч. взрывчатых веществ, занимался сбором, анализом и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР, а также участвовал в организации и проведении терактов на территории ДНР», – утверждают в пресс-службе.

В «ДНР» уверяют, что Виктор Дзыцюк согласился сотрудничать с украинской разведкой в апреле 2016 года, и затем передавал сотрудникам разведки «интересующие их сведения о численности, дислокации и передислокации подразделений ВС ДНР».

В «республике» заявляют, что в мае 2016 года задержанный мужчина провез в «ДНР» взрывное устройство, после чего «с ним связался сотрудник ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины – ред.), и привлек подозреваемого к организации и проведению теракта, а именно подрыву автомобиля с помощью провезенного взрывного устройства».

«В дальнейшем Дзыцюк В.Н. неоднократно выезжал на территорию, подконтрольную Украине, с целью получения вознаграждения и получения новых заданий. В течение 2016-2017 годов он выполнил ряд поручений, отработанных военнослужащими ГУР МОУ, связанных со сбором информации в отношении ВС ДНР и проведению терактов на территории республики», – утверждают в пресс-службе.

Также в сообщении указано, что с января 2017 года мужчина якобы передавал информацию как разведчикам, так и сотрудникам Службы безопасности Украины.

Мужчина был задержан «при попытке въезда в республику». В отношении него возбуждено «уголовное дело», задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в «Докладе о ситуации с правами человека в Украине», подготовленном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщалось, что в 2017 году «МГБ ДНР» задержало по подозрению «в шпионаже и государственной измене» 246 человек, 148 из которых жили и работали на неподконтрольной украинским властям территории. ​

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