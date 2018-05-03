Конкурс грантов: На поддержку аграрного развития на Донбассе дают до 3-х млн грн. Новости

Проект «Программа поддержки аграрного и сельского развития в Украине» («Агросельразвитие») приглашает подавать заявки на получение грантов для инвестирования в деятельность, которая направлена ​​на увеличение добавленной стоимости в плодоовощном и мясомолочном секторах в Донецкой и Луганской областях, внедрение новых технологий послеурожайной обработки и переработки продукции, внедрение международных стандартов качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, расширение рынков ее сбыта.

В рамках проекта планируется предоставить примерно 7 млн грн через 2-3 гранта. Ожидается, что сумма каждого гранта составит ориентировочно от 1-го до 3-х млн грн. Окончательная сумма гранта будет зависеть от грантовой деятельности и результатов переговоров. Она будет определена на основе сметы, разработанной заявителем для выполнения предложенного проекта. Ожидается, что срок действия грантового соглашения не будет превышать 12 месяцев.

Проект «Агросельразвитие» сосредоточит свою поддержку на разработке и реализации бизнес-проектов, направленных на:

совершенствование послеурожайной обработки (сортировка, упаковка, хранение, охлаждение и т. д.) и переработки (сушка, засолка, консервирование, пастеризация, производство мясомолочной продукции и т. д.) сельскохозяйственной продукции путем приобретения оборудования;

внедрение энергосберегающих технологий в процессах послеурожайной обработки и переработки сельскохозяйственной продукции;

создание демонстрационных участков, показывающих новые технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и распространение на их базе лучшего опыта.

Целью данной грантовой программы является диверсификация производства, оптимизация цепей добавленной стоимости, расширение рынков сбыта и увеличение добавленной стоимости продукции малых и средних предприятий и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, работающих на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Проект, прежде всего, будет поддерживать те предложения, которые продемонстрируют лучшие практики для дальнейшего распространения и применения в будущем.

Проект «Агросельразвитие» планирует отобрать 2-3 негосударственные украинские организации, которые должны принадлежать к одной из следующих категорий:

малые и средние предприятия (МСП), частные предприниматели в сфере агропромышленного сектора (переработка, логистика, сбыт и т. д.);

МСП в сфере услуг, в том числе консалтинговых и материально-технических ресурсов (например, удобрения, средства защиты растений, ветеринарное сопровождение, комбикорма, упаковка продукции, обеспечение логистики и т. д.) для обеспечения производителей и переработчиков плодовоовощной и мясомолочной продукции на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Средства, полученные в качестве гранта по данному направлению, должны использоваться для закупки нового оборудования, в качестве примера, для внедрения новых технологий и модернизации инфраструктуры послеурожайной обработки и переработки сельскохозяйственной продукции.

Заявки подаются на украинском языке объемом не более 20 страниц. Заявки (техническое предложение, бюджет и сопроводительные документы) следует подавать в электронном формате на почтовый адрес: grants@ukraineards.com со ссылкой на RFA-04-3. Заявки должны быть поданы не позднее 18:00 по местному времени 6 июня 2018 года.

Все вопросы можно присылать на имя руководителя отдела грантов и контрактов Владимира Наконечного, на электронный адрес: grants@ukraineards.com.

Подробнее об условиях предоставления грантов в рамках этого конкурса, критерии отбора заявок и пример формы заявки можно посмотреть здесь.

Также будут проведены 2 семинара по вопросам подготовки заявок с 22 до 25 мая в здании Донецкой областной государственной администрации в Краматорске и в здании Луганской областной государственной администрации в Северодонецке.

Источник: Гурт

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