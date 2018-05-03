Общественные организации могут получить грант до 60 тыс. грн на решение проблем переселенцев. Новости

Благотворительный фонд «Право на защиту» объявляет конкурс малых грантов в рамках проекта «Повышение состоятельности групп внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Цель конкурса – поддержать партнерские инициативы общественных и благотворительных организаций, работающих над решением проблем внутренне перемещенных лиц и принимающих громад в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (территории, подконтрольные украинскому правительству). Такие организации должны внедрять партнерский проект в пределах своей громады и/или региона.

Проектные заявки не принимаются от религиозных организаций, политических партий и их местных ячеек, профсоюзных организаций, ассоциаций органов местного самоуправления, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, коммунальных учреждений и предприятий, физических лиц, коммерческих организаций.

В рамках конкурса могут рассматриваться проекты, предлагающие на местном уровне решения проблем ВПЛ с обеспечением жилья, помощью в доступе к социальным выплатам и социальной защите, восстановлении прав ВПЛ, нарушенных в результате конфликта.

Деятельность, которая может быть поддержана:

организация публичных мероприятий (общественные слушания, публичные обсуждения, сборы по месту жительства, круглые столы, тренинги, конференции и т. п.);

публикация и распространение информационных материалов, печатных и электронных изданий, брошюр и другое, если это является частью обеспечения деятельности и поможет достичь целей проекта;

информационные кампании, если они являются элементом более широкой деятельности;

мониторинг деятельности органов власти и органов местного самоуправления в области соблюдения прав ВПЛ, выявление проблемных моментов и выработки механизмов их решения на местном уровне;

организация и проведение мероприятий для расширения партнерства (и/или создание коалиций), если такие партнерства имеют целью защиту и продвижение прав человека (в области работы с ВПЛ).

Этот перечень не является исчерпывающим.

Срок реализации проекта: до 4 месяцев, начиная с 20 июня 2018 года. Запрашиваемая максимальная сумма гранта не может превышать 60 тыс. грн. Сумма ожидаемого гранта от БФ «Право на защиту» должна составлять не более 90% всех необходимых расходов, предусмотренных бюджетом проекта. Остальные 10% расходов организация-получатель гранта должна профинансировать за счет средств, привлеченных из других источников, или из собственного взноса организации.

Подавать проектные предложения можно до 15 мая 2018 года (до 23:59).

Форму для подачи проектного предложения и подробные условия конкурса можно найти на сайте: http://r2p.org.ua/uk/news/8596/. Свои вопросы можно присылать на электронную почту: s.tkachenko@r2p.in.ua до 10 мая 2018 года.

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