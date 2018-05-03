Гибридный безвиз: В Евросоюзе готовятся изменить правила въезда (Инфографика). Новости

25 апреля послы Европейского Союза утвердили соглашение, достигнутое между председателем Совета ЕС и представителями Европейского парламента, о европейской системе информации о поездках и авторизации (ETIAS). Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

По словам министра внутренних дел Болгарии Валентина Радева, это соглашение является «важным шагом в защите внешних границ ЕС». «Зная, кто приедет в ЕС, прежде чем они даже прибудут на границу, мы сможем лучше остановить тех, кто может представлять угрозу для наших граждан», – сказал он.

ETIAS позволит проводить предварительные проверки и, в случае необходимости, отказывать в выдаче разрешения на въезд в страны, где действует безвизовый режим, гражданам третьих стран, отправляющимся в Шенгенскую зону. «Эта система будет применяться к гражданам третьих стран, не имеющим визы. Им нужно будет получить разрешение на поездку до поездки через онлайн-заявку. За каждую заявку заявитель должен будет заплатить взнос в размере 7 евро», – говорится в сообщении Совета ЕС.

«Информация, представленная в каждой заявке, будет автоматически обработана в базах данных ЕС и соответствующих базах данных Интерпола, чтобы определить, есть ли основания для отказа в разрешении на поездку. При отсутствии угроз и элементов, требующих дальнейшего анализа, авторизация путешествия будет выдаваться автоматически и быстро», – добавили в ведомстве.

Проверка заявки на въезд в страны Шенгенской зоны будет проводится в течение 4 дней (96 часов) с момента подачи информации.

Перед посадкой авиаперевозчикам и морским перевозчикам необходимо будет проверить, имеют ли граждане третьих стран, подпадающие под действие требования о разрешении на поездки, действительное разрешение на въезд. Через три года после вступления в действие ETIAS это правило будет также применяться к международным перевозчикам, которые перевозят людей наземным транспортом.

«Разрешение на въезд не предоставляет автоматического права на въезд или пребывание; окончательное решение примет пограничник. Разрешение на поездки будет действовать в течение 3-х лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного во время подачи заявки», – уточнили в Совете ЕС.

Там добавили, что сейчас о европейской системе информации о поездках и авторизации (ETIAS) от имени Совета Евросоюза будет представлено Европейскому парламенту для голосования в первом чтении, а затем в Совет Европейского Союза для принятия.

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