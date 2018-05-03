Родственники удерживаемых на Донбассе заложников в Европарламенте призвали усилить давление на РФ. Новости

Родственники украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в РФ, и бывшие заключенные призвали в Европейском парламенте усилить давление на РФ. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

По ее словам, родственники украинских заложников и политзаключенных, содержащихся в ОРДЛО и тюрьмах РФ, бывшие заключенные, прошедшие «ад плена и пыток, в среду, 2 мая, рассказали о преступлениях РФ и ее марионеток в Европарламенте».

«Мы призываем мир усилить давление на РФ в вопросе освобождения заложников и усилить солидарность с Украиной», – отметила Геращенко.

Также она рассказала, что мероприятие с участием семей заложников в Европарламенте было инициативой посла Польши в Украине Яна Пекло. Кроме того, Геращенко анонсировала еще ряд предстоящих важных мероприятий в Великобритании, Германии.

Ранее польская волонтер и журналист Моника Андрушевская сообщила, что украинские военные и родственники пленных 2 мая расскажут о российской агрессии на Донбассе и в Крыму в Европейском парламенте.

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