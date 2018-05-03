В штабе ООС показали последствия обстрела Зайцево (Фото). Новости

Незаконный вооруженные формирования (НВФ) сегодня утром, 3 мая, обстреляли из 122-мм орудий пгт Зайцево (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня утром, 3 мая, в 8:30 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права обстреляли из 122-мм орудий поселок городского типа Зайцево», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия работают спасатели и мониторинговая группа СЦКК.

Фото: пресс-центр ООС