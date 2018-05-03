ВНО-2018: Стартовала регистрация на участие в дополнительной сессии. Новости

В Украине сегодня, 3 мая, началась регистрация на участие в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Регистрация продлится до 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Как отмечается, право на регистрацию в этот период имеют:

участники антитеррористической операции (АТО), лица, проживающие на неподконтрольной украинским властям территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и поэтому не могли зарегистрироваться в основной период. Таким лицам к пакету регистрационных документов нужно приложить заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии, а также копию документа, удостоверяющего соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей/опекунов и т.д.);

лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу; всю необходимую информацию о процедуре внешнего независимого оценивания такие лица могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания;

лица, которые в 2018 году должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (для участия в дополнительной сессии на тестирование по учебным предметам, результаты внешнего оценивания по которым будут им засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации).

Также, уточняется, что рекомендации по регистрации для участия во внешнем независимом оценивании размещены в разделе «Процедура регистрации» на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«В этом году дополнительная сессия начнется 2 июля тестированием по украинскому языку и литературе; 3 июля состоится внешнее независимое оценивание по математике; 4 июля – по английскому и испанскому языкам; 5 июля – по биологии и английскому языку; 6 июля – по истории Украины; 9 июля – по географии и французскому языку; 10 июля – по физике. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии», – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, абитуриенты неподконтрольного Донбасса могут поступать в вузы или ПТУ Украины по упрощенной процедуре.

Напомним, для лиц, которые живут и учатся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, процедура регистрации на ВНО упрощена. Они смогут подавать пакет документов в электронном виде, а также регистрироваться в дополнительный период.

Как сообщалось ранее, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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