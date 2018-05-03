В Славянске полиция разоблачила супругов, «сотрудничавших» с участниками НВФ. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полиция разоблачила супругов, которые в 2014 году «сотрудничали» с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ). До начала активных боевых действий они дежурили на блокпосту НВФ, но потом решили «отсидеться» дома. По данному факту проводится досудебное расследование. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
По информации правоохранителей, в апреле 2014 года 52-летний мужчина и его 33-летняя жена решили примкнуть к участникам НВФ. Сначала они просто приходили на блокпост, располагавшийся недалеко от их дома, но потом стали «заступать на дневные и ночные дежурства».
Около месяца супруги проверяли транспорт, который въезжал и выезжал из города, но со временем ситуация стала меняться и они покинули ряды незаконных формирований. После чего, в течение 4-х лет мужчина и женщина скрывались от правоохранителей.
Как отмечают в полиции, сейчас супруги активно сотрудничают со следствием.
«Славянским отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)», – говорится в сообщении.
Читайте также:
- На Донетчине полиции сдались два экс-участника НВФ
- На Луганщине разоблачили агентурную сеть «МГБ ЛНР»
- В Бахмутском районе задержали экс-дежурного «блокпоста ДНР»
- На Луганщине начато расследование в отношении пятерых «командиров милиции ЛНР»
- Экс-члену НВФ из Лимана грозит до 8 лет тюрьмы за дежурство на блокпосту «ДНР»
- На Донетчине с начала года разоблачили 55 участников НВФ
- На Донбассе задержан участник НВФ, «служивший» оператором-наводчиком БМП
- На Донетчине задержали участника «армейского корпуса минобороны ДНР»
- СБУ задержала в Херсоне бывшего «разведчика ДНР»
- На Донетчине двух бывших участников НВФ освободили от уголовной ответственности
Комментарии