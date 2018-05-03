В Славянске полиция разоблачила супругов, «сотрудничавших» с участниками НВФ. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полиция разоблачила супругов, которые в 2014 году «сотрудничали» с представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ). До начала активных боевых действий они дежурили на блокпосту НВФ, но потом решили «отсидеться» дома. По данному факту проводится досудебное расследование. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, в апреле 2014 года 52-летний мужчина и его 33-летняя жена решили примкнуть к участникам НВФ. Сначала они просто приходили на блокпост, располагавшийся недалеко от их дома, но потом стали «заступать на дневные и ночные дежурства».

Около месяца супруги проверяли транспорт, который въезжал и выезжал из города, но со временем ситуация стала меняться и они покинули ряды незаконных формирований. После чего, в течение 4-х лет мужчина и женщина скрывались от правоохранителей.

Как отмечают в полиции, сейчас супруги активно сотрудничают со следствием.

«Славянским отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)», – говорится в сообщении.

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