На Донетчине во время пожара погиб мужчина. Новости

На Донетчине в Марьинском районе во время пожара погиб 59-летний мужчина. Полицейские начали досудебное расследование. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Как отмечается, в дежурную часть Марьинского отдела полиции поступила информация о том, что в селе Новомихайловка по ул. Мира во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело мужчины. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что погибший – 59-летний хозяин дома. Около 2:00 ночи соседи увидели дым и сообщили спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По их словам, накануне трагедии в доме соседа были посторонние, компания распивала спиртные напитки.
По предварительной информации, мужчина оставил окурок в постели. Также, в полиции сообщили, что не обнаружили следов насильственной смерти.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины"», – сказано в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
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