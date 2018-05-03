В результате обстрела Троицкого двое мирных жителей получили контузию, – общественники (Фото). Новости

В результате артиллерийского обстрела жилых массивов села Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) повреждения получили 4 жилых дома, хозяйственные постройки, была повреждена линия электропередач и убита домашняя скотина. Об этом сегодня, 3 мая, сообщается на странице в Facebook Гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, по информации общественников, дом по ул. Кузнечной в результате попадания 4 артиллерийских снарядов получил массивное повреждение кровли, остекления и несущих конструкций. «Двое мирных жителей получили контузию. Осколками и взрывной волной была уничтожена домашняя птица, ранена собака, и свинья. Повреждения получила скважина с питьевой водой, в доме была уничтожена бытовая техника», – говорится в сообщении.

Еще один дом по ул. Кузнечной, в котором проживает семья из 4 человек, из которых двое – дети, в ходе попадания на приусадебный участок 2 снарядов, получил повреждения остекления, входной двери и хозяйственных построек.

Третий дом по ул. Кузнечной, в ходе попадания на приусадебный участок артиллерийских снарядов, получил повреждения остекления и хозяйственных построек. В результате ранения погиб теленок, который в момент обстрел находился на пастбище около двора.

Четвертый дом по ул. Кузнечной, в ходе попадания артиллерийских снарядов на приусадебный участок, получил повреждения остекления.

Отмечается, что сотрудники организации побывали на месте обстрела и оказали посильную помощь пострадавшим семьям материалами для быстрых ремонтов.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 1 мая в 23:00 совершили огневой налет из артиллерии калибром 152 мм на населенный пункт Троицкое.

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