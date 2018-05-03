Донетчина: Жебривский показал новый дом на месте разбитого во время боев в 2014 году (Фото). Новости

Сегодня, 3 мая, в Николаевке (город подчинен Славянскому районному совету, Донецкая обл.) торжественно открыли после реконструкции жилой дом на месте ранее разрушенного в ходе боевых действий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Восемь семей получили новое жилье – 4 трехкомнатные и 4 двухкомнатные квартиры – в двухэтажном доме на улице Синецкого, 22. Этот дом в 2014 году был полностью разрушен во время активных боевых действий – не осталось даже фундамента», – написал глава области.

По информации Жебривского, на восстановление (а точнее – построение) дома из областного бюджета выделили 6 млн 900 тыс. гривен. «Сами жители говорят, что их новый дом – лучший в Николаевке: хорошая планировка, добротный ремонт, индивидуальные теплосчетчики, новая сантехника, газовые плиты и холодильники – в каждой квартире. Понимаем, что нужна помощь людям и в приобретении других бытовых вещей, в частности, мебели, но из бюджета этих денег выделить не можем – будем подключать благотворителей», – рассказал председатель ДонОВГА.

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