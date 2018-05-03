МинВОТ: Госфинансирование решает 1–2 процента проблем переселенцев. Новости

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юсуф Куркчи (на фото) сообщил, что суммы, которые выделяются ведомству для решения проблем внутренне перемещенных лиц, покрывают от 1 до 2% от общего объема проблем, подлежащих решению. Такое заявление он сделал в эфире Радио НВ, пишет «Новое время».

Куркчи отметил, что о сложностях с финансированием знают органы исполнительной власти, а сумма, выделенная на программу «Доступное жилье» для вынужденных переселенцев, в этом году выросла почти в два раза – до 34 млн грн.

Как сообщалось ранее, МинВОТ за 2 года привлекло в проекты по помощи переселенцам и прифронтовыми районами около 3 млрд грн. Государство профинансировало лишь 1% от этой суммы. Об этом сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на 2 мая 2018 года в Украине учтены 1 млн 500 тыс. 186 переселенцев или 1 млн 225 тыс. 470 семей из Донбасса и Крыма.

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