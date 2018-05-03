Жилье для ВПЛ: В Виннице переселенцы пикетировали горсовет (Фото). Новости

Сегодня, 3 мая, в Виннице внутренне перемещенные лица (ВПЛ) вышли под стены городского совета с требованием обеспечения социальным жильем. Мэрия предлагает им участие в программе «Муниципальное жилье». Об этом сообщил председатель оргкомитета акции – председатель ОО «Объединение переселенцев "Общее дело"» Юрий Зыков.

«Мы уже 3 года обращаемся к местной власти – областной и городской – с предложениями относительно решения жилищных вопросов вынужденных переселенцев. В частности, просим решить вопрос о выделении земельного участка под жилищное строительство, или рассмотреть возможность реконструкции и достройки долгостроев под жилье для ВПЛ. Также нас интересует льготное кредитование на жилищное строительство для переселенцев, программа предоставления социального жилья вынужденным переселенцам, или создание жилищно-строительного кооператива. До сих пор ни одна из наших инициатив не принята во внимание. Власть игнорирует базовые права человека переселенческой громады, и именно это вынуждает нас, переселенцев, выходить на митинг», – сказал Зыков.

На митинге собрались около 150 человек. Свои требования митингующие изложили в обращении, суть их сводится к требованию обеспечения переселенцев социальным жильем.

Участники акции требовали встречи с городским головой, а поскольку она не состоялась из-за отсутствия мэра, вошли в фойе горсовета и разостлали там карематы, угрожая остаться для бессрочной акции. Инициативную группу из 7 человек приняла заместитель городского главы Галина Якубович.

Она отметила, что уже несколько лет городской совет сотрудничает с общественной организацией переселенцев. Механизм выделения земли для строительства отдельного дома, который планируют возвести представители общественной организации, сложный. В горсовете гарантируют выделение земли, если кооператив предоставит все документы о способности выполнения и завершения строительства. Также переселенцам предлагали участвовать в программе «Муниципальное жилье» на общих основаниях, как и другие жители, но подобное предложение их не удовлетворило. Т.к. переселенцы утверждают, что не имеют возможности сделать начальный взнос в размере 30% стоимости такого жилья.

Напомним, 12 мая в Киеве переселенцы проведут марш за право на собственное жилье.

Источники: Укринформ, Vinbazar

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