За месяц жители Донетчины сдали правоохранителям 333 единицы оружия (Фото). Новости

В рамках месячника добровольной сдачи оружия жители Донетчины сдали в органы полиции 333 единицы оружия. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В пресс-службе напомнили, что в течение апреля граждане имели возможность принести в территориальные подразделения полиции или в органы разрешительной системы незарегистрированные опасные предметы и избежать тем самым уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Так, во время проведения месячника добровольной сдачи оружия, боеприпасов или взрывчатки жители области сдали правоохранителям 333 единицы оружия, из которых 8 единиц нарезного оружия армейских образцов, 195 единиц нарезного охотничьего, гладкоствольного и самодельного оружия, 8 единиц холодного оружия, 122 пистолета и револьвера, среди которых 115 газовых и 7 травматического действия, 4614 патронов различного калибра, 9 снарядов, 3 мины, 40 гранат, 8 запалов и 5 кг тротила.

Фото: ГУ НП в Донецкой области