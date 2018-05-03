Некуда возвращаться: Волонтер рассказал, как жители Донбасса становятся переселенцами (Фото). Новости

Мирный житель поселка Луганское на «Светлодарской дуге», находящегося прямо на линии разграничения, из-за боевых действий лишился дома и стал «вынужденно перемещенным» лицом. Его историю сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook рассказал координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Дом Владимира Сергеевича расположен в поселке Луганское на "Светлодарской дуге" прямо на линии соприкосновения. Три года конфликта мужчина вынужден был ежедневно прятаться от обстрелов в подвале. В феврале 2017 года, во время очередного обстрела, спускаясь в подвал, мужчина сломал ногу. Реабилитацию от полученной травмы мужчина проходит по сей день из-за хронического заболевания», – написал Каплин.

Так, мужчина был вынужден выехать из своего дома, и временно поселился в арендованной квартире в соседнем прифронтовом Светлодарске недалеко от больницы.

25 апреля 2018 года, в результате попадания 5 артиллерийских снарядов, его дом, вместе с приусадебными постройками был уничтожен. «Когда закончатся военные действия, Владимир Николаевич хотел бы вернуться домой, однако, ему, как и десяткам тысяч его земляков уже некуда возвращаться...», – подытожил волонтер.

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