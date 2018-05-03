Ситуация в пунктах пропуска днем 3 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алина: «Папа, пересекал блокпосты из ДНР в Украину, пешим ходом. В 9:30 был на ДНР, пеших много, поехал за 200 рублей до "нулевого" украинского. Там людей практически не было. В 11:30 был в Бахмуте»;

«Hill»: «13:27. Майорск: Украина – пусто, ДНР – полный п****ц, держат около 150 машин, пеших хватает».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «10:29. Час назад на "Каргилле" льгота 30 машин. Основная на спуске с моста. Пешая около 100»;

Сергей: «10:47. В Донецк из Украины 30 мин. Марьинка и с 7:45 до 9:50 "Каргилл" с учетом, что приехали в Марьинку в 4:30»;

Эльвира: «10:52. В Марьинке из Украины в Донецк пешей нет. Из-за этого автобусы ходят редко, ждут, когда наполнятся. На "нулевом" в Донецк автобусов нет, только маршрутки за 200 руб. Тоже ждут, когда наполняется. В итоге паспортный контроль за 5 мин, ожидание в автобусах больше часа. В Украину на "нулевом" около 100 человек пеших».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктория: «10:04. Еленовка и Новотроицк: пусто в обе стороны».

КПВВ «Гнутово»:

Антон: «12:45. Пищевик: пусто на всех бп».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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