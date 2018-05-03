Образцовое решение: Верховный Суд признал проверки переселенцев незаконными. Новости

Верховный Суд принял образцовое решение, признав проверки переселенцев незаконными, и удовлетворил иск пенсионерки-ВПЛ против Кабинета министров Украины в полном объеме. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook по итогам рассмотрения иска сообщает БФ «Право на защиту».

«Верховный Суд удовлетворил иск в полном объеме! Итак, после того, как образцовое решение вступит в законную силу, все подобные дела должны быть рассмотрены в упрощенном порядке и решения в них должны соответствовать решению Верховного Суда», – говорится в сообщении.

В организации напомнили, что в этом году Донецкий окружной административный суд передал дело № 805/402/18а на рассмотрение в Верховный Суд как образцовое, поскольку в производстве суда в то время находилось более 200 дел, которые имели такие же признаки. Это судебный иск пенсионерки-переселенки, которой прекратили выплату пенсии 1 апреля 2017 г. на основании постановления Кабинета министров Украины №365 от 08.06.2016 г., а именно из-за «верификации по спискам СБУ».

«29 марта 2018 Верховный Суд начал рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее восстановлению пенсионерке-ВПЛ, решение по которому будут применяться во всех аналогичных делах. Начав рассмотрение дела, суд пришел к выводу о необходимости получения от ответчика дополнительной информации и материалов, а также о необходимости проведения судебного разбирательства с вызовом сторон в Верховный Суд», – сообщили в БФ «Право на защиту».

«19 апреля состоялось открытое судебное заседание, в ходе которого представители истца – адвокат БФ "Право на защиту" Сергей Шкрамада и старший стратегический юрист Олег Тарасенко доказывали коллегии судей, что прекращение выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам на основании так называемых "списков СБУ", а также Постановления КМУ № 365 от 13.06.2016 года является незаконным», – добавили в организации.

Как сообщалось ранее, в случае, если Верховный суд Украины не признал бы Постановление №365 Кабинета министров Украины незаконным, правозащитники намерены были отстаивать права переселенцев получать пенсии и социальные выплаты без дискриминационных проверок и наравне с другими гражданами в Европейском суде по правам человека.

Читайте также: