В Мариуполе дети попали в ДТП. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате ДТП пострадали 2 детей. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что 2 мая на перекрестке улиц Панфилова и Гончарова столкнулись автомобиль ВАЗ и мопед под управлением 11-летнего парня. На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции и патрульные полицейские.

Выяснилось, что водитель мопеда не обратил внимания на дорожный знак запрета движения, выехал на перекресток и столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем.

«В результате ДТП пострадали двое 11-летних друзей – водитель и пассажир мопеда. Ребята были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Жизни детей ничего не угрожает. Установлено, что один из парней без разрешения взял покататься мопед своего отца, правил дорожного движения школьник не знал», – сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка.