В офисе омбудсмена Украины обсудили гендерные проблемы переселенцев. Новости

В Украине ситуация с соблюдением прав женщин-переселенок кардинально не улучшается. Об этом сегодня, 3 мая, заявила представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства в Украине Аксана Филипишина во время экспертного обсуждения отчета «Состояние соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): гендерный срез»*.

«Прежде всего, это касается неудовлетворительного процесса интеграции женщин-переселенцев в местные территориальные громады. А это, в свою очередь, является причиной нарушения их прав на трудоустройство, жилье, предоставление социальных и медицинских услуг, получение образования и т.д. Если сравнить уровень реализации прав женщин-ВПЛ, то это составляет около 10-12% от реализации прав мужчин-ВПЛ, что является ярким свидетельством гендерных перекосов», – сказала она.

Во время экспертного обсуждения был представлен отчет о гендерном анализе результатов всеукраинского опроса по соблюдению прав ВПЛ в Украине, проведенный Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко. «Анализ исследования показал, что существует гендерная специфика положения переселенцев, которая очень часто повторяет основные гендерные проблемы социальной жизни женщин и мужчин в Украине, в основе которых лежат гендерные роли и гендерные стереотипы. При этом, количество гендерных стереотипов в среде ВПЛ значительно выше, чем в целом в украинском обществе», – сообщили в пресс-службе омбудсмена Украины.

«Исследование демонстрирует, что значительно большая ответственность и дополнительная нагрузка по обеспечению воспитания несовершеннолетних детей лежит на женщинах-ВПЛ (27,1% мужчин проживает вместе с детьми до 18 лет и 41,6% женщин) – гендерный разрыв 14,5 %. Также женщины находятся в экономически уязвимом состоянии: втрое чаще, чем мужчины, женщины-ВПЛ проживают с многодетными семьями, почти вдвое чаще – в малообеспеченных и на 9% чаще проживают в семьях, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах», – отметили в ведомстве.

*Опрос проводился по заказу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека при поддержке проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Дании.

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