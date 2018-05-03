Вместо МИРа – «ДНР»: На высотке в центре Донецка появилась новая световая надпись (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 2 мая на здании «национализированного» офисного центра «Пушкинский» вместо привычных в довоенный период букв «МИР» (формировавшихся из светящихся окон) теперь высвечиваются буквы «ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Вот такая надпись красовалась сегодня на одном из самых больших зданий в Донецке, около площади Ленина», – пишут сразу в нескольких постах, появившихся в местных группах соцсетей.

Фото: соцсети

Вот так было ранее:

Фото: соцсети

Горожане активно обсуждают это нововведение «ДНР»:

Ирина: «МИР, видно, потерял актуальность...»;

Екатерина: «Красовалась...»;

Андрей: «Как минимум, Пушилин, наверное, доволен»;

Андрей: «Махновщина по пьяне прикалывается! Развлекаются!»;

Дмитрий: «Давайте, плясать, радость-то какая!»;

Андрей: «Столица, ну-ну, людям на заводах не платят, вне центра города ситуация плачевная, медицина ужасная, зато вылизывают центр города»;

Иван: «Единственное, чем мы можем покрасоваться»;

Сальвадор: «Великие умы бились, как сделать эту надпись, наверное, сделали бы полезное что-то».

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, в Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе», которая ранее располагалась перед зданием драматического театра. На месте скульптуры из камней выложили триколор «ДНР». Также на входе в парк «Донбасс Алены» срезали инсталляцию – аббревиатуры названия ФК «Шахтер» на английском языке – FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk), а осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке». Также в городе зачистили цитату стихотворения украинского поэта Владимира Сосюры «Любіть Україну».

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