Вместо МИРа – «ДНР»: На высотке в центре Донецка появилась новая световая надпись (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 2 мая на здании «национализированного» офисного центра «Пушкинский» вместо привычных в довоенный период букв «МИР» (формировавшихся из светящихся окон) теперь высвечиваются буквы «ДНР». Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Вот такая надпись красовалась сегодня на одном из самых больших зданий в Донецке, около площади Ленина», – пишут сразу в нескольких постах, появившихся в местных группах соцсетей.
Фото: соцсети
Вот так было ранее:
Фото: соцсети
Горожане активно обсуждают это нововведение «ДНР»:
- Ирина: «МИР, видно, потерял актуальность...»;
- Екатерина: «Красовалась...»;
- Андрей: «Как минимум, Пушилин, наверное, доволен»;
- Андрей: «Махновщина по пьяне прикалывается! Развлекаются!»;
- Дмитрий: «Давайте, плясать, радость-то какая!»;
- Андрей: «Столица, ну-ну, людям на заводах не платят, вне центра города ситуация плачевная, медицина ужасная, зато вылизывают центр города»;
- Иван: «Единственное, чем мы можем покрасоваться»;
- Сальвадор: «Великие умы бились, как сделать эту надпись, наверное, сделали бы полезное что-то».
Фото: соцсети
Как сообщалось ранее, в Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе», которая ранее располагалась перед зданием драматического театра. На месте скульптуры из камней выложили триколор «ДНР». Также на входе в парк «Донбасс Алены» срезали инсталляцию – аббревиатуры названия ФК «Шахтер» на английском языке – FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk), а осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке». Также в городе зачистили цитату стихотворения украинского поэта Владимира Сосюры «Любіть Україну».
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