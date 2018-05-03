В результате обстрела Зайцево пострадали 5 домовладений. Новости

В результате обстрела поселка Зайцево (Донецкая обл.) пострадали 5 домовладений. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) нанесли удар по поселку сегодня около в 8:30 утра. Раненых среди населения нет.

«В пострадавшем от снарядов боевиков Зайцево (Бахмутский район) полицейские обходят территорию и документируют последствия обстрела, оказывают помощь мирным жителям. В настоящее время обнаружены повреждения 5 домов по улице Вернадского и Мануильского. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.