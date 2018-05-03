На Луганщине поступления от военного сбора увеличились на треть. Новости

Налогоплательщики Луганской области перечислили почти 40 млн грн военного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

«На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Так, в январе-марте 2018 года поступления военного сбора составили 39,9 млн грн. Это на 9,7 млн грн, или на 32,2% больше показателя за январь-март 2017 года.

В пресс-службе напоминают, военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

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