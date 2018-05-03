На Донетчине долги по выплате зарплаты за месяц сократились на 8,5%. Новости

В Донецкой области задолженность по выплате заработной платы в течение марта 2018 года уменьшилась на 41,3 млн грн, или на 8,5% и на 1 апреля этого года составила 446,5 млн грн*. Это 18,4% всех долгов по ее выплате в Украине. По сравнению с 1 января 2018 года задолженность сократилась на 6,9 млн грн, или на 1,5%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным статистики, сумма задолженности на экономически активных предприятиях области составила составила 386,5 млн грн, или 86,6% всех долгов. Это на 9,7% меньше, чем было на 1 марта, однако на 1,9% больше по сравнению с 1 января 2018 года.

Самой большой оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 апреля 2018 года она составила 188,4 млн грн.

Как отмечают в ведомстве, долги перед работниками промышленных предприятий в течение марта уменьшились на 10,2% и на 1 апреля 2018 года составили 353,7 млн грн, или 91,5% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 63,2 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что на 38,5% меньше, чем на 1 марта, однако на 1,4% больше, по сравнению с 1 января 2018 года.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 5,2%, а по сравнению с февралем 2017 года – на 9%*.

*Данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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