В «ДНР» на обмен подтверждают только 14 украинцев из 115 запрашиваемых . Новости

Вопрос обмена пленными на Донбассе станет одним из основных на заседании Минской группы, которое пройдет завтра, 4 мая. Об этом заявил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, пишут российские СМИ.

По словам Дениса Пушилина, на очередном раунде переговоров в Минске одним из ключевых вопросов станет именно обмен пленными. Он традиционно обвинил Украину в блокировке процесса обмена. «Эта проблема постоянно тормозится, блокируется и саботируется Украиной... Это, конечно, не панацея, но подключение дополнительных сил влияния извне может поспособствовать появлению подвижек в этом вопросе», – сказал Пушилин.

Также сообщается, что «ДНР» требует от Украины включить в список для обмена 288 своих сторонников, из которых, по информации пресс-службы «уполномоченного по правам человека в ДНР» Дарьи Морозовой, украинская сторона подтверждает наличие лишь 80. В пресс-службе также сообщили, что за последний месяц число запрашиваемых «ДНР» сторонников сократилось на девять человек, которые были либо оправданы, либо освобождены в связи с отбытием наказания в Украине. «Число запрашиваемых нами лиц сократилось, поскольку нескольким людям в Украине были вынесены оправдательные приговоры либо освобождены в связи с отбытием наказания», – рассказали в пресс-службе Дарьи Морозовой.

Уточняется, что Украина запрашивает у «ДНР» 115 человек, из которых подтверждены только 14.