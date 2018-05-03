Журналист обнародовал данные о зверствах «торнадовцев» на Донбассе. Новости

В период 2014-2015 годов представители спецроты «Торнадо» пытали, убивали и грабили как мирных жителей, так и своих сослуживцев. Об этом говорится в оперативной справке правоохранителей относительно возможных преступлений, совершенных группой под руководством главы спецроты МВД «Торнадо» Руслана Онищенко (позывные «Первый», «Фримен», в начале 90-х носил фамилию Абальмаз). Данный документ обнародовал на своей странице в Facebook журналист-расследователь Артем Фурманюк.

В частности, в «Справке об умышленных убийствах, совершенных членами преступной организации, возглавляемой Онищенко Р.И.» утверждается, что летом 2014 года Руслан Онищенко вместе со своим окружением (предположительно Дякон Виталий – позывной «Толстый», Тукмачев Денис – «Ден», Пугачев Александр – «Гамми» или «Пугач», Зеленкин Денис – «Турист» и др.) в подъезде дома Мариуполя молотками убили мужчину. Жертва – предположительно Игорь Калиуша, бывший управляющий шахты, расположенной в городе Торезе (после переименования – Чистяково, сейчас неподконтрольная территория Донетчины). Уточняется, что в результате ранее поданного Калиушей заявления о совершении в марте 2008 года на него разбойного нападения были задержаны Руслан Онищенко (Абальмаз) и Алексей Воропаев. «При обыске по месту жительства Онищенко Р.И. в доме г. Тореза был обнаружен пистолет и граната», – говорится в документе.

Летом 2014 года на юге Донецкой области «группа Онищенко» избила волонтера с позывным «Чечен» (якобы он родом из Осетии), который поставлял украинским военным продукты в зону АТО. «У него был отобран а/м "Хаммер" и $ 60 тыс.; отец у него якобы сотрудник СБУ; после избиения недалеко от Мариуполя где-то под Виноградово он пропал, хотя в автомобиле остались его документы», – отмечается в справке.

Также утверждается, что летом 2014 года в Донецкой области при опросе военного, задержанного по подозрению в сепаратизме, боец батальона «Шахтерск» Владимир Иванович («Череп») тесаком отрубил руку опрашиваемому, после чего последний был убит. «Знакомые "Черепа" по батальону "Шахтерск" характеризуют его как мерзавца, на совести которого много загубленных жизней. Летом 2014 года на одном из блокпостов в Донецкой обл. "Череп" вытащил из автомобиля молодую женщину и поволок ее за волосы в посадку, намереваясь изнасиловать. Но неожиданно прибывший на блокпост Руслан Онищенко воспрепятствовал этому. По приказу "Первого" (Онищенко, – прим.) "Черепа" раздели наголо и связали, после чего избили до полусмерти. Когда "Первый" приказал расстрелять насильника, за последнего заступился пожилой боец "Шахтерска" с позывным "Черномор", заверив, что если "Череп" еще раз попытается беспредельничать, то он его пристрелит, на что "Первый" согласился», – говорится в документе.

В начале сентября 2014 года в расположении батальона «Шахтерск» на территории санатория «Дубовый Гай» (Новомосковский район, Днепровская обл.) произошел конфликт между Русланом Онищенко и начштабом батальона «Шахтерск», которого сильно избили Онищенко и Дякон- «Толстый», после чего ночью последний застрелил потерпевшего из пистолета, применив подушку в качестве глушителя.

Далее в справке отмечается, что в начале сентября 2014 года на территорию санатория «Дубовый Гай» привезли парня и девушку, «о которых приближенные Онищенко Р.И. говорили, что эти задержанные сепары»: «Их пытали, заставили парня стрелять из пистолета в девушку, но это была инсценировка – парень направил ствол пистолета в голову своей девушки и нажал на спусковой крючок, но выстрела не произошло, т.к. патрон не был пригоден к стрельбе. Потом, со слов медсестры батальона "Шахтерск" и "Торнадо" с позывным "Маша", эти потерпевшие куда-то пропали».

В январе 2015 года на блокпосту в Новой Кондрашевке (район Станицы Луганской, Луганская обл.) с рейсового автобуса сняли бывших сотрудников Луганского УБОПа Сергея Разинкова и Владимира Беспалова. «Последний от пыток скончался, после чего также был убит и Разинков. Труп Беспалова был обнаружен местными жителями в Станично-Луганском районе с отрубленными руками, а по информации, имеющейся у следствия, труп Разинкова Пламадяла ("Сэм") и Дякон ("Толстый") выкинули с моста в речку… Медсестра Швыдка Елена ("Гидра") оказывала медпомощь потерпевшим, когда их держали в подвале "Поликлиники". Об убийстве указанных лиц дал показания парень с позывным "Аватор", которого привезли из Новой Кондрашовки ("Поликлиника") в пгт Приволье на базу "Торнадо"», – продолжается в документе.

Также говорится, что на базе («Поликлиника») в Новой Кондрашовке был убит задержанный, которого называли «Жаба». А в подвале школы № 32 в пгт Приволье (район города Лисичанск, Луганская обл.) подвергался истязанию задержанный Сергей Юрченко, труп которого предположительно вывезли с территории школы в конце марта или начале апреля 2015 года.

«В конце марта – начале апреля 2015 года содержался в подвале школы и подвергался истязанию за распитие спиртных напитков боец роты "Торнадо" с позывным "Бай"... После выхода из подвала у "Бая" была словесная перепалка с Онищенко ("Фрименом"), в результате чего "Бая" вновь отправили по указанию "Фримена" в подвал, после чего "Бая" больше никто из непричастных к преступлениям не видел. По непроверенным данным "Куст" и "Моджахед" в ночное время суток… взяли две саперные лопаты и вывезли груз, завернутый в целлофановый пакет, за территорию базы в Приволье», – констатируется в документе.

Осенью 2015 года в городе Днепропетровске (сейчас – Днепр) по месту своего проживания с огнестрельным ранением в глаз обнаружен труп бойца «Торнадо» Тараса с позывным «Рыжий». Следователем вынесено постановление о прекращении уголовного производства за отсутствием состава преступления, т.к. якобы получены данные о самоубийстве. Однако в справке делается предположение, что Тарас ("Рыжий") был убит лицами из окружения Онищенко Руслана в отместку за то, что в конце марта 2015 года в Станице Луганской «Рыжий» в перепалке нанес удары Дякону («Толстому»).

Также Артем Фурманюк обнародовал видеопоказания Нелли Цой, проживающей в России. Женщина приехала навестить могилу в Чистяково (Торезе) и попала в плен к «торнадовцам». «Ее насиловали в течение нескольких месяцев в подвале. Больную женщину, как сепарского снайпера», – уточняет журналист.

Как неоднократно сообщалось в СМИ, Руслан Онищенко в начале 90-х годов носил фамилию Абальмаз и занимался рэкетом на Донбассе, в результате чего был осужден. Выйдя на свободу через 7 лет заключения, Абальмаз держал копанки и угольные склады. Затем он женился и взял фамилию супруги – Онищенко.

В подразделение МВД «Торнадо» Онищенко влился из добровольческого батальона «Шахтерск». Сначала исполнял обязанности заместителя командира, а затем командира «торнадовцев».

Напомним, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении тяжких преступлений в зоне АТО. Досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

В апреле 2017 года районный суд города Киева приговорил 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» к различным срокам лишения свободы (от 5 до 11 лет, трое получили условные сроки) за совершение преступлений во время исполнения служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

До нынешнего дня в Киеве идет апелляционный процесс на приговор суда по этому делу, который сопровождается скандалами и митингами в поддержку «торнадовцев».

Читайте также: