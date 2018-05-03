В Верховном суде рассказали об образцовом деле о выплате пенсии переселенцам. Новости

Сегодня, 3 мая, Верховный суд (ВС) в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел образцовое дело по иску гражданина к управлению Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о признании неправомерными действий, обязательства совершить определенные действия. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

«Истец является пенсионером и получает пенсию по возрасту. В связи с проведением боевых действий и антитеррористической операции в ее населенном пункте она вынуждена была покинуть свое постоянное место жительства и переехать в другой населенный пункт, где встала на учет как внутренне перемещенное лицо. Однако ответчик с 1 апреля 2017 года прекратил ей выплату пенсии по основаниям, по мнению истца, не предусмотренных ст. 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Истец считает такие действия противоправными и нарушающими ее право на пенсионное обеспечение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просила суд признать неправомерными действия управления ПФУ о прекращении с 1 апреля 2017 года выплаты назначенной по возрасту пенсии, обязать ПФУ возобновить выплату пенсии и допустить немедленное исполнение решения суда в части выплаты пенсии в пределах суммы взыскания за один месяц.

«Верховный суд удовлетворил иск в полном объеме и установил судебный контроль за выполнением этого решения. Так, суд обязал управление ПФУ представить отчет о выполнении судебного решения в месячный срок с даты вступления настоящего решения в законную силу», – сообщили в пресс-службе ВС.

Также отмечается, что согласно ч. 3 ст. 291 Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения ВС в решении, принятом в образцовом деле.

Напомним, ВС принял образцовое решение, признав проверки переселенцев незаконными, и удовлетворил иск пенсионерки-ВПЛ против Кабинета министров Украины в полном объеме. Об этом по итогам рассмотрения иска сообщил Благотворительный фонд «Право на защиту».

Читайте также: