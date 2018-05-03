В Донецке репетируют и критикуют парад военной техники к 9 Мая (Фото, видео). Новости

Сегодня, 3 мая, в центре неподконтрольного украинской власти Донецка «ДНР» провела репетицию парада к 9 мая. Соответствующее видео размещено на канале Youtube «министерства информации ДНР».

Сообщается, что, как заявил «министр обороны ДНР» Владимир Кононов, в этом году увеличено количество парадных расчетов и техники, которые пройдут по главной улице Донецка 9 мая. Кроме того, уверяют, что на 70% обновлена форма одежды парадников.

В социальных сетях активно обсуждают прошедшую репетицию. «В Донецке проходит репетиция парада к Дню Победы. Дончане и гости города с интересом наблюдают за масштабной репетицией», – пишут в соцсетях.

Горожане возмущаются, в основном, самим фактом показа военной техники и тем, что будут испорчены городские дороги:

Сальватор: «Воротит уже от этой техники, если честно, за все годы»;

Александр: «Пролистал фото... и пара вопросов. Масштабная репетиция? Дончане и гости города? С интересом наблюдают? Прямо, создаете сомнительную картинку для укрСМИ. На фото с горем пополам видно пару гражданских, а под гостями города, видимо, имеются в виду ополченцы и оцепление охраны полиции? Нормальная подача событий»;

Никита: «Позорники. Опять дороги пошкрябали»;

Артем: «Та пофиг, деньги-то российские, пусть хоть каждый месяц перестилают»;

Кирилл: «Россия не может подогнать резину на гусеницы? Асфальт убивают»;

Томми: «Властям выгодны раздолбаные дороги. Быстрей раздолбаются, быстрей бюджет распилят».

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