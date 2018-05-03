Чем важно решение Верховного суда по образцовому делу для переселенцев-пенсионеров, – юрист. Новости

Координатор по вопросам оказания правовой помощи Благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало (на фото) рассказала, что произойдет после того, как образцовое решение о выплате пенсии переселенцам, которое принял Верховный суд, вступит в законную силу и необходимо ли внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и в дальнейшем обращаться в суд за защитой своих прав. Сегодня, 3 мая, видеокомментарий был размещен на странице БФ в Facebook.
Она напомнила, что сегодня Верховный суд принял решение в образцовом деле по иску переселенки-ВПЛ к территориальному управлению Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По словам юриста, особенность этого дела в том, что истец является пенсионеркой и ВПЛ. Ей были приостановлены пенсионные выплаты на основаниях, не предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому истец требовала признать такие действия незаконными и восстановить выплату пенсии. Верховный суд стал на сторону переселенки и удовлетворил иск в полном объеме.
Как подчеркнула Юлия Трало, это решение является важным для сотен тысяч переселенцев-пенсионеров. «Когда решение Верховного суда вступит в законную силу, это решение станет обязательным для учета судами в аналогичных делах. Более того, срок рассмотрения сократится. Например, если ранее такое рассмотрение занимало 6-8 месяцев, то теперь необходимо будет только лишь несколько месяцев», – объяснила юрист.
Также она разъяснила, означает ли это, что не нужно обращаться в суд. «К сожалению, нет. В каждом индивидуальном деле необходимо обращаться в суд и защищать свои права», – резюмировала Юлия Трало.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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