В Мариуполе у предпринимателя изъяли два гранатомета. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские изъяли у предпринимателя гранатометы, которые он хранил в арендованном помещении. Сейчас правоохранители ведут расследование. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Центральный отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Как отмечается, опасное оружие 33-летний мужчина хранил в арендованном помещении, в самом центре города. Сотрудники полиции и взрывотехники, проверяя полученную информацию, во время осмотра обнаружили и изъяли два гранатомета.
По информации полиции, житель Мариуполя работает частным предпринимателем в сфере предоставления услуг. Как рассказал мужчина, несколько дней назад он нашел упакованное оружие в своем гараже, который еще в 2014 году сдавал в аренду малознакомым людям. После чего, решил перевезти находку к месту работы, где ее и обнаружили правоохранители.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
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