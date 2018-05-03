«Доступное жилье» и не только: На Луганщине действуют программы льготного кредитования (Фото). Новости

В Луганской области на 2018 год утверждены три областные и одна городская (Северодонецк) программы льготного кредитования отдельных категорий граждан. Также в Северодонецке утверждена программа содействия строительству доступного жилья. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщила директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева.
«На протяжении 20 лет Луганское региональное управление Госмолодежьжилья плодотворно работает с областной государственной администрацией и Северодонецким городским советом. За это время за средства областного бюджета предоставлено 226 льготных кредитов, за счет Северодонецкого бюджета – 26 льготных кредитов», – написала она.
По информации Киреевой, в 2014 году, в связи с проведением АТО на территории области, финансирование программ было приостановлено и возобновилось только в сентябре 2016 года. При этом кредиты были предоставлены только за средства областного бюджета. За этот период было предоставлено 15 льготных кредитов. «Срок всех действующих государственных, областных и городских программ закончился в 2017 году. Новые программы на следующие 3 года приняты. Сейчас ожидаем финансирования новых программ в 2018 году», – отметила Киреева.
Так, в 2016 году было начато строительство дома №10 (строительный адрес) в жилом комплексе «Оберег» в Северодонецке. Дом введен в эксплуатацию летом 2017 года. В этом доме 2 квартиры были приобретены по областной программе обеспечения молодежи жильем.
А в 2017 году начато строительство домов 11 и 18 (строительные адреса) в том же жилом комплексе. Окончание строительства дома №11 планируется в июне 2018 года. В этом доме одна квартира строится за кредитные средства областного бюджета и 5 квартир по программе «Доступное жилье». В доме №18 по программе «Доступное жилье» строится 4 квартиры.
Как сообщила Киреева, с программами можно ознакомиться на сайте Луганского регионального управления Госмолодежьжилья в разделе «Жилые программы».
Читайте также:
- В Луганской области утвердили программу обеспечения молодежи жильем
- В Луганской области объем строительства жилья за год вырос втрое
- На Луганщине переселенцев планируют обеспечить жильем
- В Северодонецке построят дома для переселенцев и областную больницу
- На Луганщине семьи получают жилье по льготному кредиту
- В Северодонецке для переселенцев планируют построить 2 девятиэтажки
- На Луганщине 270 семей переселенцев получат жилье в следующем году
- На Луганщине работает бюджетный отель для переселенцев (Фото)
- На Луганщине рассказали, как решат проблемы с жильем переселенцев-участников АТО
- На Луганщине утверждены несколько программ по жилью
Комментарии