«Доступное жилье» и не только: На Луганщине действуют программы льготного кредитования (Фото). Новости

В Луганской области на 2018 год утверждены три областные и одна городская (Северодонецк) программы льготного кредитования отдельных категорий граждан. Также в Северодонецке утверждена программа содействия строительству доступного жилья. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщила директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева.

«На протяжении 20 лет Луганское региональное управление Госмолодежьжилья плодотворно работает с областной государственной администрацией и Северодонецким городским советом. За это время за средства областного бюджета предоставлено 226 льготных кредитов, за счет Северодонецкого бюджета – 26 льготных кредитов», – написала она.

По информации Киреевой, в 2014 году, в связи с проведением АТО на территории области, финансирование программ было приостановлено и возобновилось только в сентябре 2016 года. При этом кредиты были предоставлены только за средства областного бюджета. За этот период было предоставлено 15 льготных кредитов. «Срок всех действующих государственных, областных и городских программ закончился в 2017 году. Новые программы на следующие 3 года приняты. Сейчас ожидаем финансирования новых программ в 2018 году», – отметила Киреева.

Так, в 2016 году было начато строительство дома №10 (строительный адрес) в жилом комплексе «Оберег» в Северодонецке. Дом введен в эксплуатацию летом 2017 года. В этом доме 2 квартиры были приобретены по областной программе обеспечения молодежи жильем.

А в 2017 году начато строительство домов 11 и 18 (строительные адреса) в том же жилом комплексе. Окончание строительства дома №11 планируется в июне 2018 года. В этом доме одна квартира строится за кредитные средства областного бюджета и 5 квартир по программе «Доступное жилье». В доме №18 по программе «Доступное жилье» строится 4 квартиры.

Как сообщила Киреева, с программами можно ознакомиться на сайте Луганского регионального управления Госмолодежьжилья в разделе «Жилые программы».

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