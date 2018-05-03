Общественник рассказал об обстреле Жованки и Николаевки (Фото). Новости

Сегодня, 3 мая, в период с 7:00 до 9:30 в результате артиллерийского обстрела поселка Жованка (пгт. Зайцево, Бахмутский р-н, Донецкая обл.), повреждения получили 6 домов и приусадебных построек по ул. Вернадского и Мануильского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Один из снарядов разорвался рядом с домом поселкового волонтера. Также в ходе обстрела в поселке было повреждено 2 опоры и линии электропередач. Около 9:00, в ходе минометного обстрела, повреждения получили 2 дома в поселке Николаевка Кодемского сельского совета. 1 дом на данный момент уничтожен огнем, второй дом получил осколочные повреждения», – написал он.

По словам Каплина, о жертвах среди гражданского населения на данный момент информация отсутствует.

«2 группы наших сотрудников Гуманитарной миссии "Пролиска", выполняя гуманитарную работу в районе населенных пунктов Бахмутка и Луганское в течении сегодняшнего дня попадали под обстрелы, миссии были закончены благополучно», – добавил Каплин.

Как сообщалось ранее, по информации пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня утром, 3 мая, обстреляли из 122-мм орудий пгт Зайцево.

Читайте также: