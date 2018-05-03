Недополученная пенсия за умершего и пособие на погребение: Как получить в Украине. Новости

Граждане Украины, в том числе переселенцы, в случае смерти родственника могут получить выплату его недополученной пенсии и пособие на погребение. О том, что такое недополученная пенсия и что такое помощь на захоронение, а также кому они положены, какие документы для получения этих выплат нужны, куда и в какой срок нужно обратиться, сегодня, 3 мая, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, недополученная пенсия – это сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью.

Для того, что ее получить, необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти украинского образца;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее);

паспорт или другой документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти;

документы, удостоверяющие нахождения на иждивении умершего пенсионера (в случае, когда нетрудоспособные члены семьи не проживали совместно с умершим пенсионером);

свидетельство о праве на наследство (в случае отсутствия членов семьи, проживающих совместно с пенсионером, или в случае их обращения за выплатой в установленный срок).

Выплачивается недополученная пенсия:

членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти;

нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или нет.

Юристы отмечают, недополученная пенсия получается в порядке наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и получить по результатам рассмотрения дела свидетельство о смерти.

Также, существует выплата – пособие на погребение. Это сумма в размере двухмесячной пенсии, выплачиваемая семье умершего или лицу, осуществившему похороны.

Для того, что его получить, необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

заявление о выплате пособия на погребение;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справка о смерти.

Для получения недополученной пенсии и пособия на погребение необходимо обращаться:

если умерший был переселенцем – в орган, назначивший ему пенсию и в каком он находился на учете;

если умерший никогда не был переселенцем и не получал пенсию на подконтрольной территории – лицо, имеющее право на получение пенсии, обращается в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по собственному месту жительства (согласно «прописки» в паспорте или справки переселенца).

Максимальный срок обращения за получением недополученной пенсии напрямую через ПФУ – 6 месяцев. Важно: после него средства входят в состав наследства.

Предельный срок обращения за пособием на погребение не установлен.

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