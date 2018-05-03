Замкнулся и не разговаривал: Мальчика из Мариуполя спасли от приступов головной боли (Видео). Новости

12-летний Владислав Сопотов (на фото) из Мариуполя (Донецкая обл.) так устал от медицинских обследований, что замкнулся в себе и практически перестал разговаривать. Его мучили постоянные приступы головной боли, которые усиливаются от жары и нервного напряжения. Правильный диагноз не могли поставить несколько лет.

Влад все больше и больше отдалялся от родных. «В какой-то момент он замкнулся в себе, он не разговаривал. С него сложно было… даже спросить, как у него дела, как день прошел. Он просто не отвечал на вопросы», – вспоминает мама Ульяна Сопотова.

«Не хотел никого расстраивать, говорить, что у меня такое происходит», – поделился Влад.

Почти все его прогулки – по больничным коридорам. Из-за плохого самочувствия мальчик часто пропускал занятия в школе. «У него были приступы, сильные приступы головной боли, рвота. Мне звонили и директор, и учительница, говорили, что ему плохо. Я срывалась с работы, приезжала, забирала его», – говорит мама Влада.

Специалисты обследовали ребенка несколько лет. Мальчик принимал лекарства пачками. Ставили разные диагнозы: от мигрени до эпилепсии. «Я, бывало, волновался, и у меня голова начинала болеть. Я не знал, из-за чего это происходит. Мы ездили по больницам. Мы не знали, кому верить», – рассказал мальчик.

Причину плохого самочувствия установили кардиологи. У Влада обнаружили врожденный порок сердца. «Как открытое овальное окно, так и вторичный дефект могут вызывать мигренеподобные головные боли. Продукты метаболизма попадают в малый круг кровообращения», – объяснила детский кардиоревматолог Людмила Давыдко.

Препятствием на пути к выздоровлению стала стоимость операции. Родители обратились за помощью в Штаб Рината Ахметова. Всего час под наркозом – и ребенок полностью здоров. Опыт кардиохирурга и правильный подбор импланта привели к успешному результату операции.

Влад уверен, что теперь его жизнь изменится и смело строит планы на будущее. «Я думаю, что у нас все будет хорошо теперь», – отметила мама Влада.

Штаб Ахметова предоставляет необходимое оборудование детям из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.

Источник: ТК «Донбасс»