На Донбассе 16 школ получат компостеры для переработки пищевых отходов из столовых. Новости

На Донбассе 16 школ получат компостеры для переработки пищевых отходов. Сегодня, 3 мая, обнародован список из 200 школ, которым установят компостер (специальный бокс, в котором органические отходы превращаются в компост, – прим.) для переработки пищевых отходов из столовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Таковы результаты эко-образовательного конкурса «Компола». Всего компостер получат 12 школ-интернатов, 22 опорные школы, 1 специализированная школа для детей с особыми потребностями и 165 общеобразовательных школ.

Так, в Донецкой области это 10 учебных заведений в: поселках Северный (Торецк), Ольгинка (Волновахский р-н), Ильиновка и Кондратовка (Константиновский р-н), Черкасское (Славянский р-н), городах Мариуполь, Константиновка, Украинск (Селидово), Бахмут (до переименования Артемовск).

В Луганской области компостер получат 6 учебных заведений в: поселках Беловодск, Новопсков, Новодеркул и Евсуг (Беловодский р-н), Станица Луганская, городе Новодружеск (Лисичанск).

«В свое время в Великобритании именно введение обучения школьников сортировке мусора позволило сделать позитивный сдвиг в том, как все взрослое население обращалось с отходами. До этого ни широкие публичные кампании, ни внедрение штрафов заметных изменений не давало. Сегодня благодаря проекту "Компола" 200 школ получат компостер для переработки пищевых отходов – это еще один шаг к внедрению здоровых практик ответственного потребления в жизни нашей страны», – отметила профильный министр Лилия Гриневич.

Отмечается, что установка компостеров в школах-победительницах продлится до 1 сентября 2018 года.

Как сообщалось ранее, школьники Донетчины переняли опыт своих киевских сверстников и используют отходы своей столовой.

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