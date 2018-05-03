На Донетчине служебные собаки помогли раскрыть 135 преступлений. Новости

За первый квартал текущего года служебные собаки, которые помогают правоохранителям Донетчины, сумели отыскать и помогли изъять из незаконного оборота солидный арсенал оружия. Об этом сообщил начальник кинологического центра Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Леонид Котов, пишет «Урядовый курьер».

В частности, в этот арсенал входит 17 единиц огнестрельного оружия, среди которого противотанковый гранатомет, автомат Калашникова, девять гранат, более 300 патронов и почти полкило взрывчатых веществ (порох, тротил).

По словам Леонида Котова, за это время четвероногие «детективы» проверили более 7000 транспортных средств и около 5,5 тысячи человек, а в целом помогли правоохранителям раскрыть 135 различных преступлений. К примеру, в Волновахе тренированные собаки, оперативно взяв след, сумели разыскать злоумышленника, который сбежал из-под стражи, в Лимане – найти грабителей нескольких автомобилей, а в Краматорске хвостатый следопыт всего за полчаса привел кинологов к пропавшего ребенка.

Всего в кинологическом центре полиции прифронтовой Донетчины сейчас несут службу 23 собаки, узкой специализацией которых остается поиск оружия, боеприпасов и наркотиков, следственная работа.