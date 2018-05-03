Все ключи от мира на Донбассе лежат в Кремле, – Тука. Новости

Закончить войну на Донбассе на сегодня не под силу никому из украинских политиков-кандидатов в президенты Украины. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, в перечне кандидатур в президенты Украины – в перечне фамилий, которые обсуждаются как кандидаты в будущие президенты Украины, фамилии политика, который сможет закончить войну на Донбассе, нет. Тука заявил, что фамилия такого человека, который мог бы закончить войну на Донбассе, Владимир Путин. «На сегодняшний день все ключи от мира лежат в Кремле», – отметил Тука.

Он также прокомментировал прибытие в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. «В случае нападения на наши Вооруженные силы, мы имеем возможность и обязаны дать ответ. Что касается эффективности этих комплексов, это единые в мире комплексы третьего поколения, которые не имеют аналогов. Даже самый продвинутый в Российской Федерации "Корнет" – это "два плюс". Что касается, насколько повлияет или нет наличие этих комплексов, стоит пообщаться с нашими военными, которые сейчас находятся на передовой, которые расскажут, как время от времени выезжает бронетехника со стороны сепаратистов – или БТР, или танк, и безнаказанно начинает обстреливать позиции наших военных. И применять противотанковую артиллерию мы не имеем права, а больше ответить нечем. И в случае наличия этой техники на передовой (пока на данный момент это невозможно), но я уверен, что за неделю, когда это будет возможно, оскома будет сбита», – считает Георгий Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам NewsOne