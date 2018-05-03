Освежиться и охладиться: В Мариуполе появится пешеходный фонтан. Новости

Мода устанавливать пешеходные фонтаны добралась до Мариуполя (Донецкая обл.). После реконструкции Греческой площади жители и гости города смогут освежиться и охладиться под струями такого фонтана.

Скоро здесь можно будет охладиться в жаркий день просто прогуливаясь и не надевая купальный костюм. На Греческой площади кипит работа. Рабочие подрядной организации спешат все как можно быстрее выполнить. Согласно проекту планируют высадить более 200 деревьев и около 7 тыс. кустарников: барбариса, можжевельника, самшита и спиреи. «После праздников подрядчик от мецената должен приступить к работам по благоустройству градирни. Должны снимать мрамор, облицовывать палубной доской, т.е. делать зону отдыха. Кроме того, вокруг памятника Куинджи должна быть демонтирована плитка и должна быть уложена новая плитка специальной мозаикой», – сообщил начальник управления по вопросам благоустройства ДРЖКИ Вадим Исаков.

На месте старого фонтана оборудуют новый – пешеходный. На 9 форсунок. А высота струй будет достигать 1,5 метров. Конструкция позволит освежаться всем желающим. «Площадь он будет занимать ту, которая есть. Здесь предполагается усиление внешних стенок и отстройка специального бункера для слива воды – приемника», – рассказал Исаков.

Жители города прокомментировали новость:

«Приятно, будет у нас фонтанчик»;

«Да, это очень хорошо»;

«Очень хорошо. Но все должно быть в пределах разумного, потому как средства, которые на это тратятся, желательно их было в другое место определить. Приморский район весь заливает канализацией»;

«Замечательно. Подобный видел в Киеве».

Закончить реконструкцию площади планируют в текущем году.

Напомним, в Центральном районе Мариуполя создают Греческую площадь. Такой подарок городу сделал благотворительный фонд греческого мецената. На восстановление территории возле сгоревшего исполкома меценат выделил почти 18 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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