Штраф 8,5 тыс. грн получил водитель маршрутки из Донецка за взятку пограничнику. Новости

Водителя маршрутки, который перевозил пассажиров из «ДНР» на контролируемую украинской властью территорию Донбасса, осудили к штрафу в 8,5 тыс. гривен за попытку дать взятку пограничнику на КПВВ «Майорск» за проезд без очереди и досмотра автобуса. Об этом говорится в приговоре Артемовского суда Донецкой области.

Ситуация начиналась примерно год назад. Водитель пытался вести переговоры о взятке со старшим лейтенантом еще в начале мая 2017 года. В начале июня он снова проезжал КПВВ «Майорск» и пообещал офицеру по 200 гривен от каждого пассажира автобуса. В сентябре время взятки пришло – водитель пригласил пограничника в кабину авто и передал 1,4 тысячи гривен, завернутые в пачку сигарет.

После передачи взятки водителя задержали. Во время следствия его отпустили под личные обязательства, в суде маршрутчик признал свою вину. Суд учел его раскаяние, а также то, что раньше подсудимый преступлений не совершал, имеет семью и сына-студента, поэтому не дал ему срок тюремного заключения.

Источник: 368.media