В Молдове 8 граждан осуждены за участие в конфликте на Донбассе на стороне «Л-ДНР». Новости

В Молдове тюремный срок получили 8 граждан этой страны за участие в боях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, сообщает « Украинская правда » со ссылкой на Reuters.

Осужденных посадили на разные сроки. Кроме того, еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска из-за их связи с войной на Донбассе, добавил Харунжен.