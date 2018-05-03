В Молдове 8 граждан осуждены за участие в конфликте на Донбассе на стороне «Л-ДНР». Новости

В Молдове тюремный срок получили 8 граждан этой страны за участие в боях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.
Осужденных посадили на разные сроки. Кроме того, еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска из-за их связи с войной на Донбассе, добавил Харунжен.
Во время выступления в парламенте страны он отметил, что молдаване, которые работают в России, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе. «Когда братья, родители и мужчины едут работать в восточные страны, там их рекрутируют в военные группы. Иногда они там умирают, а иногда приезжают домой, но их руки в крови», – подчеркнул генпрокурор Молдовы.
Комментарии